Найдите подлежащее. в конце предложения в скобках написать какой частью речи является сущ.

Русский язык
Найдите подлежащее. в конце предложения в скобках написать какой частью речи является сущ.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весна -подл. Я - подл. Всё - подл. Завтра  5 - не уверена в ответе 6Двое. Третий  7Новенькая  8ненавидящий, видящий  9  -  10 совесть с правдой  11 пять человек  12 Анютины глазки 13  А и Б 14-
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Магазин делает пенсионерам скидку на определенное количество процентов от цены покупки пакет сока стоит в магазине 80 руб. пенсионер заплатил за ба...
Ответить
Химия
Вычислите объем кислорода , который необходим для сжигания 24 г углерода
Ответить
Русский язык
Оба номера 28,29 за рание спасибо
Ответить
Русский язык
Расказ..на..тему. у..разбитого. корыта
Ответить
Обществознание
Какая должна быть самая главная способность человека (развёрнутый ответ)
Ответить