Найдите подлежащее. в конце предложения в скобках написать какой частью речи является сущ.

Гость: Гость:

Весна -подл. Я - подл. Всё - подл. Завтра 5 - не уверена в ответе 6Двое. Третий 7Новенькая 8ненавидящий, видящий 9 - 10 совесть с правдой 11 пять человек 12 Анютины глазки 13 А и Б 14-