Найдите подлежащее. в конце предложения в скобках написать какой частью речи является сущ.
Русский язык
Найдите подлежащее. в конце предложения в скобках написать какой частью речи является сущ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весна -подл. Я - подл. Всё - подл. Завтра 5 - не уверена в ответе 6Двое. Третий 7Новенькая 8ненавидящий, видящий 9 - 10 совесть с правдой 11 пять человек 12 Анютины глазки 13 А и Б 14-
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Русский язык
Русский язык