Какой словообразовательный суффикс в слове знамёна

Русский язык
Какой словообразовательный суффикс в слове знамёна
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Знамя < знамёна. Суффикс -ён-
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