Объясните гипотезу дрейфа мтериков

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Давным давно эту гипотезу сформулировал, насоклько я помню Альфред Вегенер он утверждал что намного раньше из слоя гранитных пород появился самый первый материк - пангея, но она затем раскололась на более мелкие материки двигались они с помощью центробежных сил