Объясните гипотезу дрейфа мтериков

География
Объясните гипотезу дрейфа мтериков
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Давным давно эту гипотезу  сформулировал, насоклько я помню Альфред Вегенер он утверждал что намного раньше из слоя гранитных пород появился самый первый материк - пангея, но она затем раскололась на более мелкие материки двигались они с помощью  центробежных сил
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