Номер 246 помогите пожалуйста решить прямо по действиями
Математика
Номер 246 помогите пожалуйста решить прямо по действиями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15а×4=60а 3b×12=36b 17a×5b=85ab 11a×7b=77ab c×18×d×3=54cd x×4×9×y=36xy
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