1.Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 1024000 бит/с. Через данное соединение передают файл размером 2500 Кб. Определите время передачи файла в секундах. 2.Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 1...

Информатика
1.Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 1024000 бит/с. Через данное соединение передают файл размером 2500 Кб. Определите время передачи файла в секундах. 2.Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 1024000 бит/ с. Через данное соединение заняла 5 секунд. Определите размер файла в килобайтах. 3.Скорость передачи данных через ASDL-соединение равна 512000 бит/с. Передача файла через данное соединение заняла 8 секунд. Определите размер файла в килобайтах.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 102400бит=12800 байт= 12,5 кб. Тогда время 2500/12,5=200 секунд 2) из 1) размер 12,5*5=62,5 кб 3)512000 бит=64000 байт=62,5 кбайт. Размер файла 62,5*8=500 кб
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