1.Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 1024000 бит/с. Через данное соединение передают файл размером 2500 Кб. Определите время передачи файла в секундах. 2.Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 1...
Информатика
1.Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 1024000 бит/с. Через данное соединение передают файл размером 2500 Кб. Определите время передачи файла в секундах. 2.Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 1024000 бит/ с. Через данное соединение заняла 5 секунд. Определите размер файла в килобайтах. 3.Скорость передачи данных через ASDL-соединение равна 512000 бит/с. Передача файла через данное соединение заняла 8 секунд. Определите размер файла в килобайтах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 102400бит=12800 байт= 12,5 кб. Тогда время 2500/12,5=200 секунд 2) из 1) размер 12,5*5=62,5 кб 3)512000 бит=64000 байт=62,5 кбайт. Размер файла 62,5*8=500 кб
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Русский язык
В одном селе Один Барбос Залаял на луну. Не так уж сильно этот пёс Нарушил тишину. _____________________ Вопрос: Какой падеж у слов ЛУН...