1.Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 1024000 бит/с. Через данное соединение передают файл размером 2500 Кб. Определите время передачи файла в секундах. 2.Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 1...

Информатика

1.Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 1024000 бит/с. Через данное соединение передают файл размером 2500 Кб. Определите время передачи файла в секундах. 2.Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 1024000 бит/ с. Через данное соединение заняла 5 секунд. Определите размер файла в килобайтах. 3.Скорость передачи данных через ASDL-соединение равна 512000 бит/с. Передача файла через данное соединение заняла 8 секунд. Определите размер файла в килобайтах.

Автор: Гость