Эти пять слов оканчиваются одинаково.Но составу одно одно из них отличается от ос??альных. Выпишите его.Разберите все слова по составу. Рыбак,Дурак, Простак,Чужак,Казак помогите пожалуйста

Русский язык

Эти пять слов оканчиваются одинаково.Но составу одно одно из них отличается от ос??альных. Выпишите его.Разберите все слова по составу. Рыбак,Дурак, Простак,Чужак,Казак помогите пожалуйста

Автор: Гость