Расказ..на..тему. у..разбитого. корыта

Гость: Гость:

Помнишь сказку А.С.Пушкина? Жили были старик да его старуха. Старуха сидела у разбитого корыта и пряла. А старик поймал золотую рубку, которая за то, что он ее отпустил, согласилась исполнить его желение. Старик попросил исполнить желание старухи-крестьянки, рыбка сделала ее дворянкой. Старухе было мало. Она хотела большего и большего. Рыбка сделала старуху боярыней, потом царицей. Старой все было мало! В конце сказки описано, как сделала золотая рыбка жадную бабу снова бедной, и увидел старик свою старуху вновь у разбитого корыта. Так и в жизни. Говорят: "не будь жадным", "не гонись за властью", "не ищи от добра еще большего добра" - иначе останешься у разбитого корыта...