Расказ..на..тему. у..разбитого. корыта

Русский язык
Расказ..на..тему. у..разбитого. корыта
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Помнишь сказку А.С.Пушкина? Жили были старик да его старуха. Старуха сидела у разбитого корыта и пряла. А старик поймал золотую рубку, которая за то, что он ее отпустил, согласилась исполнить его желение. Старик попросил исполнить желание старухи-крестьянки, рыбка сделала ее дворянкой. Старухе было мало. Она хотела большего и большего. Рыбка сделала старуху боярыней, потом царицей. Старой все было мало! В конце сказки описано, как сделала золотая рыбка жадную бабу снова бедной, и увидел старик свою старуху вновь у разбитого корыта. Так и в жизни. Говорят: "не будь жадным", "не гонись за властью", "не ищи от добра еще большего добра" - иначе останешься у разбитого корыта...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Какая должна быть самая главная способность человека (развёрнутый ответ)
Ответить
Русский язык
Какой словообразовательный суффикс в слове знамёна
Ответить
География
Объясните гипотезу дрейфа мтериков
Ответить
Биология
какие бывают морфологические животные?
Ответить
Английский язык
Помогите написать историю про приключения, от первого лица, на 100 слов, по этому пл??ну: ⚫Characters ⚫Place ⚫Time ⚫Event in order ⚫Cl...
Ответить