Начертите угол AOB градусная мера которого равна 135 градусов деленное на 9 равных частей из них 2 часть составляет угол AOD 3 части угол DOE и остальные части EOB .сколько градусов содержит каждый из этих углов
Математика
Начертите угол AOB градусная мера которого равна 135 градусов деленное на 9 равных частей из них 2 часть составляет угол AOD 3 части угол DOE и остальные части EOB .сколько градусов содержит каждый из этих углов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
<ЕОВ=9-3-2=4 части 135:9=15° - 1 часть <AOD=15°*2=30° <DOE=15*3=45° <ЕОВ=15*4=60°
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Литература
Задание №1. Прочитайте стихотворение И. Бунина "Первый снег" Первый снег Зимним холодом пахнуло На поля и на леса. Ярким пурпуром зажглис...