Начертите угол AOB градусная мера которого равна 135 градусов деленное на 9 равных частей из них 2 часть составляет угол AOD 3 части угол DOE и остальные части EOB .сколько градусов содержит каждый из этих углов

Математика

Начертите угол AOB градусная мера которого равна 135 градусов деленное на 9 равных частей из них 2 часть составляет угол AOD 3 части угол DOE и остальные части EOB .сколько градусов содержит каждый из этих углов

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