Задание №1. Прочитайте стихотворение И. Бунина "Первый снег" Первый снег Зимним холодом пахнуло На поля и на леса. Ярким пурпуром зажглися Пред закатом небеса. Ночью буря бушевала, А с рассветом на село, На поля, на са...

Литература

Задание №1. Прочитайте стихотворение И. Бунина "Первый снег" Первый снег Зимним холодом пахнуло На поля и на леса. Ярким пурпуром зажглися Пред закатом небеса. Ночью буря бушевала, А с рассветом на село, На поля, на сад пустынный Первым снегом понесло… И сегодня над широкой Белой скатертью полей Мы простились с запоздалой Вереницею гусей. Дайте письменный связный ответ, опираясь на вопросы: 1. Каково настроение стихотворения? Какой теме оно посвящено? 2. Какие образы являются главными в стихотворении? 3. Какие определения использует поэт для создания зимы? Почему? 4. Какую роль играют глаголы в стихотворении? 5. Какие сравнения присутствуют в стихотворении? Какую роль они играют? 6. Какие звуки повторяются в стихотворении? Какова роль данных повторов? 7. Чем вам понравилось стихотворение? Задание №2 Предлагаем вам пофантазировать в любом жанре на тему: Если бы я был... . Эта тема позволяет вам превратиться в человека любой профессии, в предмет, побывать в любом месте в любом времени. Смелее! Не ограничивайте своё воображение. Но не забудьте, что вы пишете художественное произведение: обращайте внимание на образность, речь, характеристики персонажей и т. д.

Автор: Гость