Задание №1. Прочитайте стихотворение И. Бунина "Первый снег" Первый снег Зимним холодом пахнуло На поля и на леса. Ярким пурпуром зажглися Пред закатом небеса. Ночью буря бушевала, А с рассветом на село, На поля, на са...
Литература
Задание №1. Прочитайте стихотворение И. Бунина "Первый снег" Первый снег Зимним холодом пахнуло На поля и на леса. Ярким пурпуром зажглися Пред закатом небеса. Ночью буря бушевала, А с рассветом на село, На поля, на сад пустынный Первым снегом понесло… И сегодня над широкой Белой скатертью полей Мы простились с запоздалой Вереницею гусей. Дайте письменный связный ответ, опираясь на вопросы: 1. Каково настроение стихотворения? Какой теме оно посвящено? 2. Какие образы являются главными в стихотворении? 3. Какие определения использует поэт для создания зимы? Почему? 4. Какую роль играют глаголы в стихотворении? 5. Какие сравнения присутствуют в стихотворении? Какую роль они играют? 6. Какие звуки повторяются в стихотворении? Какова роль данных повторов? 7. Чем вам понравилось стихотворение? Задание №2 Предлагаем вам пофантазировать в любом жанре на тему: Если бы я был... . Эта тема позволяет вам превратиться в человека любой профессии, в предмет, побывать в любом месте в любом времени. Смелее! Не ограничивайте своё воображение. Но не забудьте, что вы пишете художественное произведение: обращайте внимание на образность, речь, характеристики персонажей и т. д.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№1 1. Настроение стихотворения слегка печальное. Оно посвящено природе. 2. Буря бушевала. 3. Холодом пахнуло, снегом понесло, белой скатертью полей. Для усиления настроения стихотворения. 4. Роль глаголов - придать стихотворению большую красоту. 5. Белой скатертью полей. Играют важную роль, ибо это придает стихотворению красочность. 6. Са-са, ло-ло, ой-ой. 7. Стихотворение понравилось тем, что создало зимнее настроение и перенесло в атмосферу волшебства и сказки.
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