1.Сократите дроби: 35/42; 70/84;84/56 2. Сравните дроби: a) 3/16 и 5/24; б) 13/330 и 9/220 3.Выполните действия: а) 7/8 - 5/6; б) 13/16 и 7/24; в) 19/20 - 5/12 + 2/5 4. В первый день истратили 4/9 ящика гвоздей, а во второй ...
Математика
1.Сократите дроби: 35/42; 70/84;84/56 2. Сравните дроби: a) 3/16 и 5/24; б) 13/330 и 9/220 3.Выполните действия: а) 7/8 - 5/6; б) 13/16 и 7/24; в) 19/20 - 5/12 + 2/5 4. В первый день истратили 4/9 ящика гвоздей, а во второй день на 1/12 ящика меньше, чем в первый. Какую часть ящика гвоздей истратили за эти два дня? 5. Найдите две дроби, каждая из которых больше 3/7, но больше 4/7. Помогите решить, хотя бы 1-2 номера, это домашнее задание..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35/42=5/6;70/84=5/6;84/56=6/4=3/2 3).7/8-5/6=21/24-20/24=1/24; 13/16>7/24=39/48>14/48; 19/20-5/12=57/60-25/60=32/60=8/15 8/15+2/5=8/15+6/15=14/15
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