1.Сократите дроби: 35/42; 70/84;84/56 2. Сравните дроби: a) 3/16 и 5/24; б) 13/330 и 9/220 3.Выполните действия: а) 7/8 - 5/6; б) 13/16 и 7/24; в) 19/20 - 5/12 + 2/5 4. В первый день истратили 4/9 ящика гвоздей, а во второй ...

Математика

1.Сократите дроби: 35/42; 70/84;84/56 2. Сравните дроби: a) 3/16 и 5/24; б) 13/330 и 9/220 3.Выполните действия: а) 7/8 - 5/6; б) 13/16 и 7/24; в) 19/20 - 5/12 + 2/5 4. В первый день истратили 4/9 ящика гвоздей, а во второй день на 1/12 ящика меньше, чем в первый. Какую часть ящика гвоздей истратили за эти два дня? 5. Найдите две дроби, каждая из которых больше 3/7, но больше 4/7. Помогите решить, хотя бы 1-2 номера, это домашнее задание..

Автор: Гость