Сделайте номер 75 срочно весь пожалуйста что бы понятно было
Алгебра
Сделайте номер 75 срочно весь пожалуйста что бы понятно было
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) √49*64*100=√49*√64*√100=7*8*10=560 аналогично остальные 2)=2*3*5=30 3)=a²bc³ 4)m²k³t
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