Отдам много баллов. Определите нарушения поясничного изгиба позвоночника: 1.встаньте спиной к стене.2.просуньте ладонь между спиной и плясницой.3.Попробовать просунуть клак. И написать вывод.
Биология
Отдам много баллов. Определите нарушения поясничного изгиба позвоночника: 1.встаньте спиной к стене.2.просуньте ладонь между спиной и плясницой.3.Попробовать просунуть клак. И написать вывод.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.- Выявление нарушений в области поясничного изгиба(осанки). При положении тела спиной к стене,когда пятки,голени,таз и лопатки касаются стены,между стеной и поясницей проходит( кулак-есть нарушения в осанке, ладонь- если нарушений в осанке нет). Вывод: Если проходит кулак- Есть нарушения(возможен сколиоз). Если проходит только ладонь- Нарушений нет.
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