Отдам много баллов. Определите нарушения поясничного изгиба позвоночника: 1.встаньте спиной к стене.2.просуньте ладонь между спиной и плясницой.3.Попробовать просунуть клак. И написать вывод.

Гость: Гость:

1.- Выявление нарушений в области поясничного изгиба(осанки). При положении тела спиной к стене,когда пятки,голени,таз и лопатки касаются стены,между стеной и поясницей проходит( кулак-есть нарушения в осанке, ладонь- если нарушений в осанке нет). Вывод: Если проходит кулак- Есть нарушения(возможен сколиоз). Если проходит только ладонь- Нарушений нет.