Разделите глаголы на группы с точки зрения видовой характеристики (сов./ несов. ви??): Жениться, выходить, казнить, иронизировать, болеть, разгораться, быть,,

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Разделите глаголы на группы с точки зрения видовой характеристики (сов./ несов. ви??): Жениться, выходить, казнить, иронизировать, болеть, разгораться, быть,,

Автор: Гость