V(скорость) = 10^6 м/с E (Эдс) = 1000 В/м В - ?
Физика
V(скорость) = 10^6 м/с E (Эдс) = 1000 В/м В - ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10^9 в/с поллпарооаапп
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