Впишите из предложения все возможные словосочетания, укажите вид связи. (согласование,управление,примыкание) Ко рву примчался конь ретивый и через ров перескочил.
Русский язык
Впишите из предложения все возможные словосочетания, укажите вид связи. (согласование,управление,примыкание) Ко рву примчался конь ретивый и через ров перескочил.
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Примчался конь, конь перескочил (управление) конь ретивый ( согласование) ко рву примчался (примыкание)
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