Впишите из предложения все возможные словосочетания, укажите вид связи. (согласование,управление,примыкание) Ко рву примчался конь ретивый и через ров перескочил.

Русский язык

Впишите из предложения все возможные словосочетания, укажите вид связи. (согласование,управление,примыкание) Ко рву примчался конь ретивый и через ров перескочил.

Автор: Гость