Численность населения города в начале года составляла 181 тыс. жителей, а доля мужч??н составляет 57 процентов вычислите количество мужчин и женщин; Среднее количество женщин, приходящееся на 1000 мужчин?

Математика
Численность населения города в начале года составляла 181 тыс. жителей, а доля мужч??н составляет 57 процентов вычислите количество мужчин и женщин; Среднее количество женщин, приходящееся на 1000 мужчин?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
181000*57%=103170 мужчин женщин 100-57=43% 181000*43%=77830 женщин 77830ж на 103170 м х              на 1000м хсред=77830*1000:103170=754 женщ на 1000мужчин
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