Численность населения города в начале года составляла 181 тыс. жителей, а доля мужч??н составляет 57 процентов вычислите количество мужчин и женщин; Среднее количество женщин, приходящееся на 1000 мужчин?

Математика

Численность населения города в начале года составляла 181 тыс. жителей, а доля мужч??н составляет 57 процентов вычислите количество мужчин и женщин; Среднее количество женщин, приходящееся на 1000 мужчин?

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