Решите систему уравнений: 3у-х=7 у^2+3х=1
Алгебра
Решите систему уравнений: 3у-х=7 у^2+3х=1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3y-x=7 x=3y-7 y^2+3x=1 y^2+3*(3y-7)-1=0 x=3y-7 x=3y-7 y^2+9y-22=0 D=169; y=2; y=-11 x1=-1; x2=-40 y1=2; y2=-11
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