85жаттығу 39бет Жүрегі жарылу,бірлік жару,бос сөйлеу,биіктете төмендеу,күдік келт??ру
Қазақ тiлi
85жаттығу 39бет Жүрегі жарылу,бірлік жару,бос сөйлеу,биіктете төмендеу,күдік келт??ру
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жүрегі жарылу - қатты қуану бірлік жару бос сөз құр бекерге айтылған сөз қүдік келтіру-күмəн келтіру
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