Выразите формулой обратную пропорциональность,зная, что ее график проходит через точку: 3)Р(0,1;200)

Алгебра

Выразите формулой обратную пропорциональность,зная, что ее график проходит через точку: 3)Р(0,1;200)

Автор: Гость