Выразите формулой обратную пропорциональность,зная, что ее график проходит через точку: 3)Р(0,1;200)
Алгебра
Выразите формулой обратную пропорциональность,зная, что ее график проходит через точку: 3)Р(0,1;200)
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