Словосочетания с причастием: а)жареный лук, в)гружёный автомобиль, с)иллюстиованн??й журнал, д)постороенный дом, е)рассеянный человек
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Словосочетания с причастием: а)жареный лук, в)гружёный автомобиль, с)иллюстиованн??й журнал, д)постороенный дом, е)рассеянный человек
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Иллюстрированный журнал
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