Найти область определения выражения. корень из -x^2+5x+14

Гость: Гость:

√(-х²+5х+14) -х²+5х+14≥0 -х²+5х+14=0 D=25+56=81 x1,2=(-5+-9)/-2 x1=(-5-9)/-2=7 x2=(-5+9)/-2=-2 x∈[-2;7] Если х не будет принадлежать данному интервалу, то выражение под корнем будет отрицательным, и вычесть корень мы не сможем.