План к рассказу Метель
Литература
План к рассказу Метель
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Богатая невеста - бедный жених. 2.Препятствие - запрет родителей 3.Бегство 4.Препятствие - метель 5.Ошибка 6.Влюблённые: «первая» невеста - «блестящий» жених. 7.Тайное препятствие - узы брака 8.Счастливое совпадение 9.Счастливый конец
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