Решите уравнение |x|=3; |x|= -3, 9
Математика
Решите уравнение |x|=3; |x|= -3, 9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
|x|=3; |x|=-3,9; x=-3 или x=3; x=3,9 или x=-3,9; Ответ:x=3 или x=-3. Ответ:x=3,9 или x=-3,9.
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