Как определить относительную молекулярную массу вещества Р4

Химия
Как определить относительную молекулярную массу вещества Р4
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Гость:
Mr(P4) = 31*4=124   относительная молекулярная масса
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