У 2 мальчиков вместе вымазано 17 пальцев. Но у каждого есть хотябы один чистый палец. Сколько пальцев вымазано у каждого из них?

Математика

У 2 мальчиков вместе вымазано 17 пальцев. Но у каждого есть хотябы один чистый палец. Сколько пальцев вымазано у каждого из них?

Автор: Гость