У 2 мальчиков вместе вымазано 17 пальцев. Но у каждого есть хотябы один чистый палец. Сколько пальцев вымазано у каждого из них?
Математика
У 2 мальчиков вместе вымазано 17 пальцев. Но у каждого есть хотябы один чистый палец. Сколько пальцев вымазано у каждого из них?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О одного 1 палец чистый у другого 2 пальца чистые у одного 9 палцев у другого 8 пальцев
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