Составить рассказ и написать ? Лежит снег в оврагах. Снегопад сильный . Делают снеговика. убирают снег. Чистят снег. Сильный мороз. Катаются на коньках. какой ответ
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Составить рассказ и написать ? Лежит снег в оврагах. Снегопад сильный . Делают снеговика. убирают снег. Чистят снег. Сильный мороз. Катаются на коньках. какой ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Настала зима.На улице сильный мороз и идет сильный снег.Дети радуются,лепят снеговика и катаются на коньках.Во дворах дворники чистят дороги от снега.Лежит снег в оврагах,и люди катаются вниз по оврагу на санках и на ватрушках.
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