Помогите плиз! Закончи предложения В носовой полости воздух согревается........ При ??ыхании поглащается....... А выделяется........

Биология
Помогите плиз! Закончи предложения В носовой полости воздух согревается........ При ??ыхании поглащается....... А выделяется........
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 зимой 2 кислород 3 углекислый газ
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