Помогите плиз! Закончи предложения В носовой полости воздух согревается........ При ??ыхании поглащается....... А выделяется........

Биология

Помогите плиз! Закончи предложения В носовой полости воздух согревается........ При ??ыхании поглащается....... А выделяется........

Автор: Гость