Как решить Отметьте в тетради точку O Посторойте окружность с центром в точке O Закрастье круг. 1)Измерьте радиус окружности и запишите его 2) Чему равен диаметр окружности? Запишите его

Гость: Гость:

Кароче ставишь в клетчатом листочке любую точку , потом от её центра устанавливаешь циркуль и чертишь круг,затем берёшь линейку и карандаш,делишь круг на две равные части(проводишь линию которая его делит) затем линейкой измеряешь сколько см эта линия , её длина и есть диаметр,потом днилу этой линии (диаметра) делишь на 2 это и есть радиус