Как решить Отметьте в тетради точку O Посторойте окружность с центром в точке O Закрастье круг. 1)Измерьте радиус окружности и запишите его 2) Чему равен диаметр окружности? Запишите его
Математика
Как решить Отметьте в тетради точку O Посторойте окружность с центром в точке O Закрастье круг. 1)Измерьте радиус окружности и запишите его 2) Чему равен диаметр окружности? Запишите его
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кароче ставишь в клетчатом листочке любую точку , потом от её центра устанавливаешь циркуль и чертишь круг,затем берёшь линейку и карандаш,делишь круг на две равные части(проводишь линию которая его делит) затем линейкой измеряешь сколько см эта линия , её длина и есть диаметр,потом днилу этой линии (диаметра) делишь на 2 это и есть радиус
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Помогите плиз! Закончи предложения В носовой полости воздух согревается........ При ??ыхании поглащается....... А выделяется........
Информатика
С клавиатуры вводиться число n (0 больше\равно N больше\равно 20). Вывести квадрат состоящий из n*n ячеек заполненный числами от 1 до n2 дорожками ...