Нарисуй илюстрацию к сказке которую можно назвать Наказание сестёр
Литература
Нарисуй илюстрацию к сказке которую можно назвать Наказание сестёр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сёстры Маша и Алёнка хотели шоколад а она стоила 20 рублей а у них было 8 рублей они пошли домой и взяли кошелёк мамы потом они купили и съели а в тот час сзади них шла мама и подошла к ним и наругала
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