Нарисуй илюстрацию к сказке которую можно назвать Наказание сестёр

Гость: Гость:

Сёстры Маша и Алёнка хотели шоколад а она стоила 20 рублей а у них было 8 рублей они пошли домой и взяли кошелёк мамы потом они купили и съели а в тот час сзади них шла мама и подошла к ним и наругала