Птица , выделить корень
Русский язык
Птица , выделить корень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Птица птицы птице корень птиц
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
1. Какое сочетание слов не является фразеологическим оборотом? Варианты ответов: 1.1. Голова идёт кругом 1.2. Потерять голову 1.3. Вымыть г...
Геометрия
Найдите боковую сторону равнобедренной трапеции, основания которой равны 12 см и 6 см, а один из углов равен 60 градусов
Алгебра
Выразите формулой обратную пропорциональность,зная, что ее график проходит через точку: 3)Р(0,1;200)