Циклоалкан массой 25.2 г может присоединить 13.44 л хлороводорода.установите молекул??рную формулу циклоалкана.
Химия
Циклоалкан массой 25.2 г может присоединить 13.44 л хлороводорода.установите молекул??рную формулу циклоалкана.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CnH2n+HCl=CnH2n+2- (общая формула алканов)n(HCl)=13,44/22,4=0,6 моль; n(CnH2n)=0,6 моль; M(CnH2n)= 25,2/0,6=42 г/моль; Подставляем в формулу: 12n+2n=42 14n=42 n=42/14 n=3Ответ:С3Н8.(пропан)
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