453*21, 452*2,453*1 ,453*20. 325*34 ,325*4,325*3, 325*30, 212*15, 212*5, 212*1 212*10 ,164*23 ,805*53 ,1.423*21 Решить по образцу:

Математика
453*21, 452*2,453*1 ,453*20. 325*34 ,325*4,325*3, 325*30, 212*15, 212*5, 212*1 212*10 ,164*23 ,805*53 ,1.423*21 Решить по образцу:
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
453*21=9513.452*2=1004.453*1=453.453*20=10004.325*34=11050.325*4=1300.325*3=975.325*30=9075.212*15=3180.212*5=1060.212*1=212.212*10=2120.164*23=3772.805*53=42665.1.423*21=29883
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