По данной краткой записи Составь и реши задачу Выполни вычитание столбиком

Математика
По данной краткой записи Составь и реши задачу Выполни вычитание столбиком
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первый день привезли груз на 1743 тонн меньше чем во второй, во второй день привезли 50000 тон. Сколько всего привезли за первый и второй день? 1. действие.   50000 -    1743 -------------- 48257 тонн привезли в первый день. 2 действие.   50000 +48257 --------------- 98257 тонн груза привезли за 2 дня.
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