Сколько пятых долей содержится в дробях 6/10, 9/15, 16/20, 50/75
Математика
Сколько пятых долей содержится в дробях 6/10, 9/15, 16/20, 50/75
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6/10=3/5 - три 9/15=3/5 - три 16/20=4/5 - четыре 50/75 =10/15=(3 целых 1/3)/5- нет целого числа долей, 10/3=3 целых 1/3
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