Як єгиптяни називали свою країну

История
Як єгиптяни називали свою країну
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Называли они её Кемет или Та-Кемет, что в переводе на русский означало "черный", "черная земля", а именно "чернозем".Названо в честь плодородной земли, которой Египет славился во все эпохи.
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