Задачу 231 плииз пропорцией срочнооооо ПОЖЕЕЕЕ УМОЛЯЮ СдЕЛАЮ ЛУЧШИМ И ПОБЛАГОДАРЮ выручитее Расстояние между городами A и В на карте 2,8см.Масштаб карты 1 : 7500000. Найдите расстояние между городами А и В на местности. Ну реш...

Математика

Задачу 231 плииз пропорцией срочнооооо ПОЖЕЕЕЕ УМОЛЯЮ СдЕЛАЮ ЛУЧШИМ И ПОБЛАГОДАРЮ выручитее Расстояние между городами A и В на карте 2,8см.Масштаб карты 1 : 7500000. Найдите расстояние между городами А и В на местности. Ну решиитее

Автор: Гость