Задачу 231 плииз пропорцией срочнооооо ПОЖЕЕЕЕ УМОЛЯЮ СдЕЛАЮ ЛУЧШИМ И ПОБЛАГОДАРЮ выручитее Расстояние между городами A и В на карте 2,8см.Масштаб карты 1 : 7500000. Найдите расстояние между городами А и В на местности. Ну реш...
Математика
Задачу 231 плииз пропорцией срочнооооо ПОЖЕЕЕЕ УМОЛЯЮ СдЕЛАЮ ЛУЧШИМ И ПОБЛАГОДАРЮ выручитее Расстояние между городами A и В на карте 2,8см.Масштаб карты 1 : 7500000. Найдите расстояние между городами А и В на местности. Ну решиитее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7500000*2,8=21000000
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