Составте ПРОГРАММУ ДЕЙСТВИЯ по исправлению своего характера , избавлению от недо??татков и вредных привычек.
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Составте ПРОГРАММУ ДЕЙСТВИЯ по исправлению своего характера , избавлению от недо??татков и вредных привычек.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. делай зарядку когда встаешь 5-10 отжиманий 5-10 приседаний 2.не разговаривай на уроках ты воспитываешь в себе мужчину ты становишься выносливым когда не разговариваешь на уроках 3. делай все уроки и ты станешь более выносливым к нагрузкам 4. иди гулять и бегай повседневно минимум 1 час без остановки 5. помогай пожилым людям когда видешь что им тяжело тащить сумку 6.избавляйся от вредных привычек не делая их найди другой выход
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