По русскому языку стр 79 упр 170

Гость: Гость:

Твой брат (кто такой ?) - шахматист? Моя сестра (кто такая?) - тренер по плаванию. Она (какова?) настойчива и трудолюбива. Наша мама (кто такая?) - домохозяйка. Папа (кто такой?) - шофёр такси. Бабушка (кто такая?) - пенсионерка. Она (какая?) очень добрая и ласковая. Мой дедушка (кто такой?) - врач