Привести примеры памятников культуры, которые хранят память об исторических событиях
Обществознание
Привести примеры памятников культуры, которые хранят память об исторических событиях
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это Кремли во многих городах России - Московский, Нижегородский, Казанский и др. памятник Минину и Пожарскому на Красной площади памятник Петру 1 в Санкт-Петербурге
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Разделите глаголы на группы с точки зрения видовой характеристики (сов./ несов. ви??): Жениться, выходить, казнить, иронизировать, болеть, разгорат...
Другие предметы
Составте ПРОГРАММУ ДЕЙСТВИЯ по исправлению своего характера , избавлению от недо??татков и вредных привычек.
Математика
Реши задачу Вычисли и запиши ответ каждой задачи Миша купил тетради и заплатил 27 руб. Костя купил в 6 раз больше таких же тетрадей Сколько заплати...
Русский язык