Найдите в газетах рекламу кредитов ,сравните их условия . где бы ты взял кредит ? А ?? каком банке открыл депозит ?
Экономика
Найдите в газетах рекламу кредитов ,сравните их условия . где бы ты взял кредит ? А ?? каком банке открыл депозит ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну рекламу я тебе не найду, но смысл в том, что: 1) Кредит нужно брать в том банке, где меньший процент годовых, т.е. возвращать кредит легче, нежели большим 2) Депозит открывать в банке, где больше процент годовых, т.е. больше накопление идёт на исходную сумму
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