Помогите решить уравнение (x+35)-12=93
Математика
Помогите решить уравнение (x+35)-12=93
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x+35)-12=93, х+35-12=93, х=93+12-35, х=70. Ответ: 70.
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