Сколько будет (54+8)÷(79-78)-60)+(203-203)? ? ? ?
Математика
Сколько будет (54+8)÷(79-78)-60)+(203-203)? ? ? ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(54+8)=62 (79-78)=1 (203-203)=0 (79-78)=60-591+0=1 62:1=62
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