Докажите что при любом значении a верно неравенство: a^2+2a ≥ -1 помогите пожалуйст??
Алгебра
Докажите что при любом значении a верно неравенство: a^2+2a ≥ -1 помогите пожалуйст??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A²+2a ≥ -1 a²+2a +1≥ 0 (а+1)²≥0 квадрат любого числа всегда ≥0
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