Над солнечной поляной порхали белые и желтые бабочки.надо разобрать по членам,указать часть речи

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Над солнечной поляной порхали белые и желтые бабочки.надо разобрать по членам,указать часть речи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Над (ПРЕДЛОГ) солнечной  (определ.- прилагат.) поляной (обстоят.- сущест.) порхали  (сказ. - глагол) белые (определ. -прилагат.) и  (союз) желтые (определ.- прилаг.) бабочки (подлеж.- существ.) [   ≈  -.-.-  = ≈ и ≈   _ ]
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