Над солнечной поляной порхали белые и желтые бабочки.надо разобрать по членам,указать часть речи
Русский язык
Над солнечной поляной порхали белые и желтые бабочки.надо разобрать по членам,указать часть речи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Над (ПРЕДЛОГ) солнечной (определ.- прилагат.) поляной (обстоят.- сущест.) порхали (сказ. - глагол) белые (определ. -прилагат.) и (союз) желтые (определ.- прилаг.) бабочки (подлеж.- существ.) [ ≈ -.-.- = ≈ и ≈ _ ]
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Математика
Математика
СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!!!!!!!!! найдите значение выражения |-3,7| * |4,2|; |7,2| / |-0.6|; |-3/7|+ |-1/14|
Русский язык