Надо ли в умножение десятичных дробей в ответе переносить 0
Математика
Надо ли в умножение десятичных дробей в ответе переносить 0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если ноль стоит после запятой, то не обязательно, потому что 1,10 и 1.100 равны. Если ноль стоит перед запятой, надо. Например: 10,3 и 1,3 Если не писать ноль, то получается совершенно другое число.
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