Вычислить а) lgtg1°+lgtg2°+lgtg3°+...+lgtg88°+lgtg89° b)7 в степени ㏒₂3 - 3 в степени ㏒₂7

Алгебра
Вычислить а) lgtg1°+lgtg2°+lgtg3°+...+lgtg88°+lgtg89° b)7 в степени ㏒₂3 - 3 в степени ㏒₂7
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
lgtg1°+lgtg2°+lgtg3°+...+lgtg88°+lgtg89° = (lgtg1°+lgtg89°)+(lgtg2°+lgtg88°)+...+lgtg45° = lg(tg1°*tg89°)+lg(tg2°*tg88°)+...+lgtg45° = lg(1)+lg(1)+...+lgt(1) = 0+l0+...+0 =0 7 в степени ㏒₂3 - 3 в степени ㏒₂7 = 7 ^ (㏒₂3) - 3 ^ (㏒₂7) = (2^㏒₂7) ^ (㏒₂3) - (2^㏒₂3) ^ (㏒₂7) =  2^(㏒₂7 * ㏒₂3) - 2^(㏒₂3 * ㏒₂7) = 0 
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