Вычислить а) lgtg1°+lgtg2°+lgtg3°+...+lgtg88°+lgtg89° b)7 в степени ㏒₂3 - 3 в степени ㏒₂7

Алгебра

Вычислить а) lgtg1°+lgtg2°+lgtg3°+...+lgtg88°+lgtg89° b)7 в степени ㏒₂3 - 3 в степени ㏒₂7

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