Длина прямоугольника 24см,ширина на8см меньше.найти периметр прямоугольника
Математика
Длина прямоугольника 24см,ширина на8см меньше.найти периметр прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24-8=16см ширина прямоугольника 16+24=40 см полупериметр прямоугольника 40*2=80 см равен периметр прямоугольника
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