Помогите решить уравнение 1,5x + 1,5 * 2/3x = 12

Математика
Помогите решить уравнение 1,5x + 1,5 * 2/3x = 12
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,5х+1х=12 2,5х=12 х=12:2,5 х=4,8
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