Выпишите из сочетаний слов только те, которые могут быть в речи самостоятельными ??ысказываниями. Уточните оставшиеся синтаксические единицы так, чтобы из них получились высказывания, запишите их. Окно открыто, учительница откр...

Русский язык
Выпишите из сочетаний слов только те, которые могут быть в речи самостоятельными ??ысказываниями. Уточните оставшиеся синтаксические единицы так, чтобы из них получились высказывания, запишите их. Окно открыто, учительница открыла, бабушка ищет, решение найдено, кувшин опрокинулся, хозяйка опрокинула, подарок спрятан, сестра спрятала
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
•Могут быть самостоятельными: окно открыто решение найдено кувшин опрокинулся подарок спрятан •Дополненные: учительница открыла окно бабушка ищет решение хозяйка опрокинула кувшин сестра спрятала подарок
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