Почему Иван 3 решил дать отпор Золотой орде 1)Русь не могла платить дань 2)Москва ??бъединила вокруг себя русские земли 3)Русь окрепла 4)Весь народ поддерживал князя

Окружающий мир
Почему Иван 3 решил дать отпор Золотой орде 1)Русь не могла платить дань 2)Москва ??бъединила вокруг себя русские земли 3)Русь окрепла 4)Весь народ поддерживал князя
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) Москва объединила вокруг себя русские земли
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