Почему Иван 3 решил дать отпор Золотой орде 1)Русь не могла платить дань 2)Москва ??бъединила вокруг себя русские земли 3)Русь окрепла 4)Весь народ поддерживал князя

Окружающий мир

Почему Иван 3 решил дать отпор Золотой орде 1)Русь не могла платить дань 2)Москва ??бъединила вокруг себя русские земли 3)Русь окрепла 4)Весь народ поддерживал князя

Автор: Гость